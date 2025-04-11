Нарышкин: Россия продолжит диалог с новой администрацией США
Россия продолжит диалог с новой администрацией США, включая обсуждения обменов заключенными, заявил «РИА Новости» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В разговоре с журналистами на вопрос о продолжении обменов заключенными он упомянул, что диалог с новой администрацией продолжится на разных направлениях, в том числе по упомянутому вопросу.
В Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби 10 апреля. РФ отпустила гражданку США Ксению Карелину, которая была приговорена в августе 2024 г. к 12 годам заключения по делу о госизмене. В ФСБ уточнили, что Карелина была помилована указом президента России. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ее освобождения добился президент штатов Дональд Трамп. Американская сторона отпустила в Россию гражданина Германии и РФ Артура Петрова. Мужчину задержали на Кипре в августе 2023 г. по 11 обвинениям, в том числе за незаконную скупку и продажу микроэлектроники. Это был третий громкий обмен между Россией и западными странами.