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Нарышкин: Россия продолжит диалог с новой администрацией США

Ведомости

Россия продолжит диалог с новой администрацией США, включая обсуждения обменов заключенными, заявил «РИА Новости» директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В разговоре с журналистами на вопрос о продолжении обменов заключенными он упомянул, что диалог с новой администрацией продолжится на разных направлениях, в том числе по упомянутому вопросу.

В Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби 10 апреля. РФ отпустила гражданку США Ксению Карелину, которая была приговорена в августе 2024 г. к 12 годам заключения по делу о госизмене. В ФСБ уточнили, что Карелина была помилована указом президента России. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ее освобождения добился президент штатов Дональд Трамп. Американская сторона отпустила в Россию гражданина Германии и РФ Артура Петрова. Мужчину задержали на Кипре в августе 2023 г. по 11 обвинениям, в том числе за незаконную скупку и продажу микроэлектроники. Это был третий громкий обмен между Россией и западными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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