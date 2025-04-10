Трамп: США ценят решение РФ освободить Карелину
Президент США Дональд Трамп заявил, что ценит решение России освободить гражданку США Ксению Карелину.
Трамп заметил, что с просьбой о ее освобождении к нему обратился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
«Мы поговорили с президентом [России Владимиром] Путиным об этом и заключили сделку. Они освободили молодую балерину, и теперь она на свободе. И это хорошо. Мы это ценим», – сказал Трамп.
Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби 10 апреля. Российская сторона отпустила на свободу Карелину, а американская – гражданина Германии и РФ Артура Петрова, писала The Wall Street Journal. В ФСБ России подтвердили состоявшийся обмен и уточнили, что Карелина была помилована указом президента России. Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что ее освобождения добился Трамп. Это третий громкий обмен между Россией и западными странами.
В августе 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене. По информации следствия, 24 февраля 2022 г. она перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. Позднее средства были направлены на помощь ВСУ. Гражданка России и США признала свою вину. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов говорил, что после приговора будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.
В августе 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу США. Ему предъявили обвинения по 11 пунктам. Американский минюст сообщил, что Петров, работая в российской компании Electrocom, с двумя сообщниками незаконно закупал в США микроэлектронику через подставные компании, после чего отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле 2024 г. Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию обвиняемого в США.