МВД Киргизии проводит проверку после закидывания камнями поезда с туристами
МВД Киргизии проводит проверку после инцидента с закидыванием камнями поезда с европейскими туристами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области республики.
По информации агентства, неизвестные закидали камнями поезд, который следовал из Балыкчы в Бишкек. В результате происшествия в двух вагонах были разбиты окна, также пострадал сотрудник поездной бригады.
В киргизском МВД рассказали, что подобное происходит не первый раз. Собеседник агентства сообщил, что по итогам предыдущего расследования такого случая выяснилось, что виновниками оказывались дети, которые «просто хулиганили». По его мнению, в этот раз инцидент также не связан с политикой.
9 апреля агентство «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщало о предотвращении попытки организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. В ведомстве выявили и пресекли факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через локальные конфликты, акции протеста и беспорядки.