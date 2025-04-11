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МВД Киргизии проводит проверку после закидывания камнями поезда с туристами

Ведомости

МВД Киргизии проводит проверку после инцидента с закидыванием камнями поезда с европейскими туристами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области республики.

По информации агентства, неизвестные закидали камнями поезд, который следовал из Балыкчы в Бишкек. В результате происшествия в двух вагонах были разбиты окна, также пострадал сотрудник поездной бригады.

В киргизском МВД рассказали, что подобное происходит не первый раз. Собеседник агентства сообщил, что по итогам предыдущего расследования такого случая выяснилось, что виновниками оказывались дети, которые «просто хулиганили». По его мнению, в этот раз инцидент также не связан с политикой.

9 апреля агентство «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщало о предотвращении попытки организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. В ведомстве выявили и пресекли факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через локальные конфликты, акции протеста и беспорядки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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