МВД Киргизии проводит проверку после закидывания камнями поезда с туристами

В киргизском МВД рассказали, что подобное происходит не первый раз. Собеседник агентства сообщил, что по итогам предыдущего расследования такого случая выяснилось, что виновниками оказывались дети, которые «просто хулиганили». По его мнению, в этот раз инцидент также не связан с политикой.