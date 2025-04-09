В Киргизии заявили о предотвращении попытки государственного переворота
Сотрудники государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. Об этом сообщает «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В сообщении говорится, что ГКНБ выявил и пресек факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через локальные конфликты, акции протеста и беспорядки. Целью, по данным силовиков, являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой захвата власти.
В ведомстве заявили, что задержаны все участники преступной группы, в том числе руководители среднего звена. Организаторы, предположительно, не находятся в Киргизии. В настоящее время ведется работа по их поимке.
Группа запланировала снять и выложить в социальные сети ролик, провоцирующий молодежь страны выйти на протест против иностранных граждан. Далее боевые группы с огнестрельным оружием организовали бы драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев в Бишкеке.
5 июля 2024 г. ГКНБ Киргизии также предотвращал госпереворот. По данным ведомства, группировка злоумышленников хотела провести насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки. Переворот в 2024 г. планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию». Спецслужбы Киргизии обезвредили группировку и при обыске изъяли 70 единиц оружия и 255 238 патронов.