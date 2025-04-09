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В Киргизии заявили о предотвращении попытки государственного переворота

Ведомости

Сотрудники государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. Об этом сообщает «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В сообщении говорится, что ГКНБ выявил и пресек факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через локальные конфликты, акции протеста и беспорядки. Целью, по данным силовиков, являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой захвата власти.

В ведомстве заявили, что задержаны все участники преступной группы, в том числе руководители среднего звена. Организаторы, предположительно, не находятся в Киргизии. В настоящее время ведется работа по их поимке.

Группа запланировала снять и выложить в социальные сети ролик, провоцирующий молодежь страны выйти на протест против иностранных граждан. Далее боевые группы с огнестрельным оружием организовали бы драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев в Бишкеке.

5 июля 2024 г. ГКНБ Киргизии также предотвращал госпереворот. По данным ведомства, группировка злоумышленников хотела провести насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки. Переворот в 2024 г. планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию». Спецслужбы Киргизии обезвредили группировку и при обыске изъяли 70 единиц оружия и 255 238 патронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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