В Киргизии заявили о предотвращении попытки государственного переворота

5 июля 2024 г. ГКНБ Киргизии также предотвращал госпереворот. По данным ведомства, группировка злоумышленников хотела провести насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки. Переворот в 2024 г. планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию». Спецслужбы Киргизии обезвредили группировку и при обыске изъяли 70 единиц оружия и 255 238 патронов.