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Генпрокурор рекомендовал суду Нидерландов отклонить жалобу РФ по делу ЮКОСа

Ведомости

Верховному суду Нидерландов рекомендовали отклонить жалобу России на решение суда второй инстанции о выплате российской стороной экс-акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Это следует из консультативного заключения.

«Генеральный прокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу Российской Федерации. Это означает, что арбитражные решения, требующие выплаты [бывшим акционерам] ЮКОСа $50 млрд, могут остаться в силе», – говорится в сообщении.

Предварительная дата заседания Верховного суда назначена на 17 октября этого года.

Разбирательство в Нидерландах продолжается с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд. В 2006 г. ЮКОС был признан банкротом после предъявления налоговых претензий из-за уклонения от уплаты налогов в 2000 – 2003 гг. 

В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. Позже РФ инициировала разбирательство в судах Нидерландов с целью отмены арбитражных решений. Верховный суд страны отклонил почти все кассационные жалобы РФ. При этом одна апелляция была оставлена ​​без рассмотрения апелляционным судом в Гааге.

Согласно заявлению, представители ЮКОСа давали ложные показания о контроле над компанией и подкупили свидетеля. Суд постановил, что Россия «слишком поздно» заявила о мошенничестве в ходе разбирательства в Гаагском суде. При этом, ВС Нидерландов в ноябре 2021 г. отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть решение в Апелляционном суде Амстердама.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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