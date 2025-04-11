Генпрокурор рекомендовал суду Нидерландов отклонить жалобу РФ по делу ЮКОСа
Верховному суду Нидерландов рекомендовали отклонить жалобу России на решение суда второй инстанции о выплате российской стороной экс-акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Это следует из консультативного заключения.
«Генеральный прокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу Российской Федерации. Это означает, что арбитражные решения, требующие выплаты [бывшим акционерам] ЮКОСа $50 млрд, могут остаться в силе», – говорится в сообщении.
Предварительная дата заседания Верховного суда назначена на 17 октября этого года.
Разбирательство в Нидерландах продолжается с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд. В 2006 г. ЮКОС был признан банкротом после предъявления налоговых претензий из-за уклонения от уплаты налогов в 2000 – 2003 гг.
В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. Позже РФ инициировала разбирательство в судах Нидерландов с целью отмены арбитражных решений. Верховный суд страны отклонил почти все кассационные жалобы РФ. При этом одна апелляция была оставлена без рассмотрения апелляционным судом в Гааге.
Согласно заявлению, представители ЮКОСа давали ложные показания о контроле над компанией и подкупили свидетеля. Суд постановил, что Россия «слишком поздно» заявила о мошенничестве в ходе разбирательства в Гаагском суде. При этом, ВС Нидерландов в ноябре 2021 г. отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть решение в Апелляционном суде Амстердама.