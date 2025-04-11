Генпрокурор рекомендовал суду Нидерландов отклонить жалобу РФ по делу ЮКОСа

Разбирательство в Нидерландах продолжается с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд. В 2006 г. ЮКОС был признан банкротом после предъявления налоговых претензий из-за уклонения от уплаты налогов в 2000 – 2003 гг.