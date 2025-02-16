Суд лишил семью Ходорковского права пользования квартирой в Москве
Бутырский суд Москвы признал семью Михаила Ходорковского
Согласно удовлетворенным исковым требованиям, права пользования квартирой лишены супруга Инна Ходорковская, а также дети бизнесмена Илья, Глеб и Анастасия. Решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета жилого помещения.
17 января в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции сообщили, что иск к Ходорковским был подан Левиной И. О.
В мае 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского и Платона Лебедева. Третьим ответчиком по иску проходит Сибирская лизинговая компания.
24 июня того же года «РИА Новости» сообщили, что Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать с Ходорковского и Лебедева почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн.