Суд лишил семью Ходорковского права пользования квартирой в Москве

В мае 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского и Платона Лебедева. Третьим ответчиком по иску проходит Сибирская лизинговая компания.