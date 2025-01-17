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Суд в Москве рассмотрит иск к семье Ходорковского по жилищному спору

Ведомости

Бутырский райсуд Москвы рассмотрит иск к супруге и троим детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом) о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И.О. к Ходорковской И.В., Ходорковской А.М., Ходорковскому И.М., Ходорковскому Г.М. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета», – говорится в сообщении.

Согласно иску, собственником квартиры, где прописаны ответчики, является Левина И. О. Истец считает, что, так как ответчики не проживают в квартире, не оплачивают коммунальные услуги и не имеют личных вещей, они утратили право пользования этим жильем.

20 мая 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн к бывшим совладельцам ЮКОСа Ходорковскому и Платону Лебедеву. Третьим ответчиком по иску проходит «Сибирская лизинговая компания». 24 июня «РИА Новости» сообщили, что Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать с Ходорковского и Лебедева почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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