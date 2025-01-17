Суд в Москве рассмотрит иск к семье Ходорковского по жилищному спору
Бутырский райсуд Москвы рассмотрит иск к супруге и троим детям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
«В Бутырский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Левиной И.О. к Ходорковской И.В., Ходорковской А.М., Ходорковскому И.М., Ходорковскому Г.М. о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета», – говорится в сообщении.
Согласно иску, собственником квартиры, где прописаны ответчики, является Левина И. О. Истец считает, что, так как ответчики не проживают в квартире, не оплачивают коммунальные услуги и не имеют личных вещей, они утратили право пользования этим жильем.
20 мая 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн к бывшим совладельцам ЮКОСа Ходорковскому и Платону Лебедеву. Третьим ответчиком по иску проходит «Сибирская лизинговая компания». 24 июня «РИА Новости» сообщили, что Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать с Ходорковского и Лебедева почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн.