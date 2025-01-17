Суд в Москве рассмотрит иск к семье Ходорковского по жилищному спору

20 мая 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн к бывшим совладельцам ЮКОСа Ходорковскому и Платону Лебедеву. Третьим ответчиком по иску проходит «Сибирская лизинговая компания». 24 июня «РИА Новости» сообщили, что Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать с Ходорковского и Лебедева почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн.