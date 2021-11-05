ВС Нидерландов отменил решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Истцы ссылались на положения о защите инвестиций Энергетической хартии, которую Россия не ратифицировала. В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии.