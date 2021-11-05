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ВС Нидерландов отменил решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Ведомости

Апелляционный суд Гааги «ошибочно проигнорировал» аргумент российской стороны о том, что акционеры компании предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Тяжба тянется с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд. В 2006 г. ЮКОС был признан банкротом после предъявления налоговых претензий из-за уклонения от уплаты налогов в 2000–2003 гг. 

Истцы ссылались на положения о защите инвестиций Энергетической хартии, которую Россия не ратифицировала. В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. 

В феврале 2020 г. Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и снова обязал Россию выплатить $57 млрд (с учетом процентов) по иску экс-акционеров ЮКОСа. Тогда Москва обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов. В кассационной жалобе российская сторона утверждала, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования». Бывшими владельцами ЮКОСа «были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия», указали в Минюсте. Поэтому они не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле договора к Энергетической хартии.

Минюст России также утверждал, что в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров компаний, подавших иски против Российской Федерации. За ними стояли российские олигархи – бенефициары ЮКОСа, которые не могут быть признаны иностранными инвесторами. Минюст настаивал, что решение о выплате не соответствовало позиции Европейского суда по правам человека. Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в «политической мотивации» и «репрессивном характере» налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

Ранее по теме: Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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