ЕС хочет запретить вице-премьеру Сербии Вулину въезд в страны союза
Евросоюз предложил ввести санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина, запретив ему въезд в свои страны. Об этом сообщил сам политик, комментируя реакцию Брюсселя на его выступление на конференции в Европарламенте.
В ходе мероприятия Вулин заявлял, что Сербия никогда не будет воевать с Россией ради членства в ЕС.
«Никакой полемики по поводу той правды, которую я озвучил, не было. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», – рассказал он агентству «РИА Новости».
По его словам, в Брюсселе ожидают, что он «перестанет говорить правду». Но вице-премьер пояснил, что он уже находится под санкциями США, так что привык к давлению.
10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу санкций Вулину, сказал о том, что тенденция на политические гонения все больше проявляется в ЕС. По мнению представителя Кремля, европейцы сами выходят за рамки тех стандартов демократии, которые всегда декларировали и которым пытались учить другие страны.