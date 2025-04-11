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ЕС хочет запретить вице-премьеру Сербии Вулину въезд в страны союза

Ведомости

Евросоюз предложил ввести санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина, запретив ему въезд в свои страны. Об этом сообщил сам политик, комментируя реакцию Брюсселя на его выступление на конференции в Европарламенте.

В ходе мероприятия Вулин заявлял, что Сербия никогда не будет воевать с Россией ради членства в ЕС.

«Никакой полемики по поводу той правды, которую я озвучил, не было. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», – рассказал он агентству «РИА Новости».

По его словам, в Брюсселе ожидают, что он «перестанет говорить правду». Но вице-премьер пояснил, что он уже находится под санкциями США, так что привык к давлению.

10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу санкций Вулину, сказал о том, что тенденция на политические гонения все больше проявляется в ЕС. По мнению представителя Кремля, европейцы сами выходят за рамки тех стандартов демократии, которые всегда декларировали и которым пытались учить другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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