ЕС хочет запретить вице-премьеру Сербии Вулину въезд в страны союза

10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу санкций Вулину, сказал о том, что тенденция на политические гонения все больше проявляется в ЕС. По мнению представителя Кремля, европейцы сами выходят за рамки тех стандартов демократии, которые всегда декларировали и которым пытались учить другие страны.