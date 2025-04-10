Кремль: тенденция на политические гонения все больше проявляется в ЕС
Тенденция на гонения не вписывающихся в мейнстрим политиков все больше проявляется в ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отвечал на вопрос об угрозах санкций против вице-премьера Республики Сербия Александра Вулина. Тот в Европарламенте очень жестко отстаивал дружбу Сербии с Россией. После этого его потребовали убрать из правительства.
«К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция действительно на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля считает, что в этой ситуации можно только выразить сожаление. По мнению Пескова, европейцы не должны так поступать. Они сами выходят за рамки тех стандартов демократии, которые всегда декларировали и которым пытались учить другие страны, включая Россию.
«Конечно, здесь зрелище достаточно печальное», – пояснил Песков.
21 марта Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией. Он подчеркнул, что Россия осознает угрозу, нависшую над Сербией, и отметил «эффективное взаимодействие» в этом вопросе.
15 марта в Белграде состоялась масштабная акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным Министерства внутренних дел страны, в акции приняли участие около 107 000 человек, а по оценкам неправительственных организаций – до 325 000 человек.