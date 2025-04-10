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Кремль: тенденция на политические гонения все больше проявляется в ЕС

Ведомости

Тенденция на гонения не вписывающихся в мейнстрим политиков все больше проявляется в ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отвечал на вопрос об угрозах санкций против вице-премьера Республики Сербия Александра Вулина. Тот в Европарламенте очень жестко отстаивал дружбу Сербии с Россией. После этого его потребовали убрать из правительства.

«К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция действительно на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля считает, что в этой ситуации можно только выразить сожаление. По мнению Пескова, европейцы не должны так поступать. Они сами выходят за рамки тех стандартов демократии, которые всегда декларировали и которым пытались учить другие страны, включая Россию.

«Конечно, здесь зрелище достаточно печальное», – пояснил Песков.

21 марта Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией. Он подчеркнул, что Россия осознает угрозу, нависшую над Сербией, и отметил «эффективное взаимодействие» в этом вопросе.

15 марта в Белграде состоялась масштабная акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным Министерства внутренних дел страны, в акции приняли участие около 107 000 человек, а по оценкам неправительственных организаций – до 325 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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