Кремль: тенденция на политические гонения все больше проявляется в ЕС

Представитель Кремля считает, что в этой ситуации можно только выразить сожаление. По мнению Пескова, европейцы не должны так поступать. Они сами выходят за рамки тех стандартов демократии, которые всегда декларировали и которым пытались учить другие страны, включая Россию.