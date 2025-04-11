Песков допустил возможность разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор по итогам встречи главы государства со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об это сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Или да, или нет», – добавил он.
11 апреля в Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа. Ранее Песков заявил, что на встрече будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования. Переговоры проходят в закрытом режиме.
В ходе визита в Россию Уиткофф уже встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины города Марком Грубаргом. Вместе с супругой Лорен Раппопорт он посетил Большую хоральную синагогу.