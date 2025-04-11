Белый дом рассказал об открытости Трампа к заключению торговой сделки с Китаем

«Если Китай продолжит отвечать мерами в ответ, это будет невыгодно самому Китаю. США – это самая сильная и развитая экономика в мире, что подтверждается тем фактом, что более 75 стран уже обратились к администрации с предложениями заключить выгодные соглашения. Президент хочет поступать правильно по отношению к американскому народу. Он стремится к честной торговле по всему миру – это его цель и намерение», – заявила Левитт.