Белый дом рассказал об открытости Трампа к заключению торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу заключения возможной торговой сделки с Китаем, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он настроен оптимистично», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.
9 апреля Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%. Прежние тарифы находились на уровне 84%. Новый порог начнет действовать с 12 апреля.
«Если Китай продолжит отвечать мерами в ответ, это будет невыгодно самому Китаю. США – это самая сильная и развитая экономика в мире, что подтверждается тем фактом, что более 75 стран уже обратились к администрации с предложениями заключить выгодные соглашения. Президент хочет поступать правильно по отношению к американскому народу. Он стремится к честной торговле по всему миру – это его цель и намерение», – заявила Левитт.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.
8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.
Как говорил «Ведомостям» официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, Китай надеется на разрешение споров с США путем переговоров, но в случае продолжения торгового давления со стороны Вашингтона готов давать отпор до самого конца.
CNN со ссылкой на чиновников Белого дома передавал, что в США ждут первого шага со стороны КНР для переговоров по пошлинам. Пекин при этом отказывался организовать телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, передают три источника телеканала. По версии команды Трампа, препятствием к этому является нежелание Си «показаться слабым».
9 апреля республиканец приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.