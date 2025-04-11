СМИ: саудовская армия обстреляла деревни в йеменской провинции Саада
Армия Саудовской Аравии обстреляла из артиллерийских орудий приграничные деревни в йеменской провинции Саада. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
Есть ли погибшие и раненые в результате обстрела, пока не уточняется.
6 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США и Саудовская Аравия могут готовить наземную операцию против хуситов в Йемене. Утверждалось, что она может быть начата с юга и востока, а также вдоль побережья.
Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время начала интенсивные бомбардировки объектов хуситов, чтобы заставить их прекратить запускать ракеты и беспилотники по кораблям в Красном море и Израилю, однако последние не планируют поддаваться на давление Вашингтона и обещают нарастить обстрелы, сообщал также CNN.