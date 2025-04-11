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СМИ: саудовская армия обстреляла деревни в йеменской провинции Саада

Ведомости

Армия Саудовской Аравии обстреляла из артиллерийских орудий приграничные деревни в йеменской провинции Саада. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Есть ли погибшие и раненые в результате обстрела, пока не уточняется.

6 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США и Саудовская Аравия могут готовить наземную операцию против хуситов в Йемене. Утверждалось, что она может быть начата с юга и востока, а также вдоль побережья.

Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время начала интенсивные бомбардировки объектов хуситов, чтобы заставить их прекратить запускать ракеты и беспилотники по кораблям в Красном море и Израилю, однако последние не планируют поддаваться на давление Вашингтона и обещают нарастить обстрелы, сообщал также CNN.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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