Премьер Грузии из-за введенных Британией санкций назвал ее положение «трагичным»
Введение Великобританией персональных санкций против ряда грузинских чиновников говорит о трагичном положении Соединенного Королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Страна, которая является носителем [богатых] традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением. Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», – сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).
10 апреля правительство Великобритании объявило, что внесло в санкционный список генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, первого замглавы МВД Грузии Шалву Бедоидзе, главу Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и замглавы департамента по особым заданиям МВД Мирзу Кезевадзе. Все они лишены возможности въезжать в Соединенное Королевство. Как пояснило британское правительство, санкции введены из-за «нарушений прав человека» во время подавления общественных протестов против правящей партии «Грузинская мечта».
Народное недовольство в республике вызвал закон об иноагентах, который в мае 2024 г. принял парламент Грузии. 18 мая экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его несмотря на протесты. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.
Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в марте отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан Зурабишвили в конституционный суд. В апреле парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 г.