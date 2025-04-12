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Премьер Грузии из-за введенных Британией санкций назвал ее положение «трагичным»

Ведомости

Введение Великобританией персональных санкций против ряда грузинских чиновников говорит о трагичном положении Соединенного Королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Страна, которая является носителем [богатых] традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением. Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», – сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).

10 апреля правительство Великобритании объявило, что внесло в санкционный список генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, первого замглавы МВД Грузии Шалву Бедоидзе, главу Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и замглавы департамента по особым заданиям МВД Мирзу Кезевадзе. Все они лишены возможности въезжать в Соединенное Королевство. Как пояснило британское правительство, санкции введены из-за «нарушений прав человека» во время подавления общественных протестов против правящей партии «Грузинская мечта».

Народное недовольство в республике вызвал закон об иноагентах, который в мае 2024 г. принял парламент Грузии. 18 мая экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его несмотря на протесты. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. 

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в марте отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан Зурабишвили в конституционный суд. В апреле парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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