Премьер Грузии из-за введенных Британией санкций назвал ее положение «трагичным»

«Страна, которая является носителем [богатых] традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением. Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», – сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС).