Мерц обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных

Мерц выступает за поставку Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. В ноябре 2024 г. он обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. Если же российская сторона не примет его, то Германия должна передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.