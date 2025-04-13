Мерц обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных
Лидер консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом он заявил в интервью Bild.
«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», – подчеркнул Мерц.
Политик призвал лучше защищаться от подобных атак.
23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в парламент, победу на них одержал консервативный блок ХДС/ХСС, набрав 28,6% голосов. После этого выросла вероятность того, что 10-м канцлером ФРГ станет его председатель Мерц.
Мерц выступает за поставку Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. В ноябре 2024 г. он обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. Если же российская сторона не примет его, то Германия должна передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.