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Санду сообщила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году

Ведомости

Власти Молдавии рассчитывают завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз (ЕС) до конца 2027 г. Об этом заявила президент страны Майя Санду в подкасте.

«Мы хотим закончить переговоры до конца 2027 г. Это очень серьезный, реальный план», – отметила Санду.

Она добавила, что на переговоры могу повлиять предстоящие парламентские выборы. Они имеют решающее значение для сохранения мира и европейского курса.

В ноябре 2024 г. в Молдавии вступили в силу итоги референдума об интеграции республики в ЕС. Согласно постановлению, конституция страны будет дополнена двумя новыми пунктами в преамбуле, которые закрепляют европейскую идентичность молдавского народа, необратимость европейского курса и объявляют интеграцию в объединение стратегической целью Молдавии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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