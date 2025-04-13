Санду сообщила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году

В ноябре 2024 г. в Молдавии вступили в силу итоги референдума об интеграции республики в ЕС. Согласно постановлению, конституция страны будет дополнена двумя новыми пунктами в преамбуле, которые закрепляют европейскую идентичность молдавского народа, необратимость европейского курса и объявляют интеграцию в объединение стратегической целью Молдавии.