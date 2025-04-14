За ночь над российскими регионами перехватили 52 украинских беспилотника
В течение прошедшей ночи дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
По данным Минобороны РФ, 33 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, десять – над Орловской областью, по три – над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью, и один – над Белгородской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что 26 из 33 сбитых силами ПВО министерства обороны РФ беспилотников были реактивного типа. Пострадавших и разрушений в регионе нет.
По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения. На местах происшествий продолжаются проверки оперативных служб.