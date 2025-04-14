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За ночь над российскими регионами перехватили 52 украинских беспилотника

Ведомости

В течение прошедшей ночи дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, 33 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, десять – над Орловской областью, по три – над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью, и один – над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что 26 из 33 сбитых силами ПВО министерства обороны РФ беспилотников были реактивного типа. Пострадавших и разрушений в регионе нет.

По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения. На местах происшествий продолжаются проверки оперативных служб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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