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Нидерланды подтвердили проведение второго раунда переговоров США и Ирана в Риме

Ведомости

Следующий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана состоится в Риме, подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

«Это будет не в Нидерландах, это будет в Риме», – сказал Вельдкамп в беседе с прессой по прибытии на плановое заседание глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге (цитата по ТАСС).

Амстердам считает, что Иран не должен быть государством с ядерным оружием, и лучше достичь этого путем переговоров, добавил министр.

О том что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме 19 апреля, первым сообщал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, изменить место проведения переговоров было предложено США. Ожидается, что на следующей встрече Вашингтон потребует от Тегерана снизить запасы обогащенного урана. Собеседники Axios уточняли, что речь идет о сокращении резервов до уровня, которого может хватить для создания шести ядерных бомб.

Первый раунд переговоров между США и Ираном прошел 12 апреля в Омане. Делегации возглавили глава МИДа Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны обменялись позициями по ядерной сделке и возможности снятия санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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