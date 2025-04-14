Нидерланды подтвердили проведение второго раунда переговоров США и Ирана в Риме

О том что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме 19 апреля, первым сообщал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, изменить место проведения переговоров было предложено США. Ожидается, что на следующей встрече Вашингтон потребует от Тегерана снизить запасы обогащенного урана. Собеседники Axios уточняли, что речь идет о сокращении резервов до уровня, которого может хватить для создания шести ядерных бомб.