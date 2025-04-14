Нидерланды подтвердили проведение второго раунда переговоров США и Ирана в Риме
Следующий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана состоится в Риме, подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.
«Это будет не в Нидерландах, это будет в Риме», – сказал Вельдкамп в беседе с прессой по прибытии на плановое заседание глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге (цитата по ТАСС).
Амстердам считает, что Иран не должен быть государством с ядерным оружием, и лучше достичь этого путем переговоров, добавил министр.
О том что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Риме 19 апреля, первым сообщал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, изменить место проведения переговоров было предложено США. Ожидается, что на следующей встрече Вашингтон потребует от Тегерана снизить запасы обогащенного урана. Собеседники Axios уточняли, что речь идет о сокращении резервов до уровня, которого может хватить для создания шести ядерных бомб.
Первый раунд переговоров между США и Ираном прошел 12 апреля в Омане. Делегации возглавили глава МИДа Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны обменялись позициями по ядерной сделке и возможности снятия санкций.