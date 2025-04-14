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Процесс назначения спецпредставителя ЕС для переговоров по Украине зашел в тупик

Ведомости

Процесс назначения специального представителя Европейского союза (ЕС) для переговоров по Украине остановился. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированные источники.

«Процесс остановился, разговоры об этом в кругах ЕС практически прекратились. Причины разные», – отметил собеседник агентства.

До этого европейские СМИ писали, что премьер-министр Испании Педро Санчес предложил создать должность спецпредставителя ЕС в рамках обсуждения возможностей влияния на переговорный процесс по Украине. Однако глава евродипломатии Кая Каллас на саммите ЕС решительно отвергла эту идею, заявив, что она сама является «оптимальным человеком» для выполнения такой роли.

Позднее появились сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может быть назначен представителем Европы на переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Тем не менее, конкретных решений по этому вопросу пока принято не было и инициатива фактически заглохла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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