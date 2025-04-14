Процесс назначения спецпредставителя ЕС для переговоров по Украине зашел в тупик
Процесс назначения специального представителя Европейского союза (ЕС) для переговоров по Украине остановился. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированные источники.
«Процесс остановился, разговоры об этом в кругах ЕС практически прекратились. Причины разные», – отметил собеседник агентства.
До этого европейские СМИ писали, что премьер-министр Испании Педро Санчес предложил создать должность спецпредставителя ЕС в рамках обсуждения возможностей влияния на переговорный процесс по Украине. Однако глава евродипломатии Кая Каллас на саммите ЕС решительно отвергла эту идею, заявив, что она сама является «оптимальным человеком» для выполнения такой роли.
Позднее появились сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может быть назначен представителем Европы на переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Тем не менее, конкретных решений по этому вопросу пока принято не было и инициатива фактически заглохла.