Процесс назначения спецпредставителя ЕС для переговоров по Украине зашел в тупик

Позднее появились сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может быть назначен представителем Европы на переговорах с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Тем не менее, конкретных решений по этому вопросу пока принято не было и инициатива фактически заглохла.