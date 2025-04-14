США закрыли базы медицинских данных для российских ученных
Национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, в том числе из России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
С 4 апреля текущего года NIH ограничил доступ к «хранилищам данных с контролируемым доступом» (Сontrolled-Access Data Repositories, CADR) для стран «вызывающих обеспокоенность». Помимо России, в список вошли Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.
Указано, что такое решение принято на основании исполнительного приказа 14117 и 28-го раздела Свода федеральных нормативных актов (часть 202). Указ подписал бывший президент США Джо Байден в феврале 2024 г.
В данных базах данных хранится информация о гражданах США, страдающих наркоманией и алкоголизмом, а также имеющих онкологические и другие заболевания, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Ограничение доступа к американским хранилищам данных может привести к повышению издержек и усложнению научно-исследовательские работы в России, сообщил эксперт изданию «Коммерсантъ». Младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев рассказал, что введенные ограничения приведут к тому, что РФ будет вынуждена закупать готовые зарубежные препараты, что будет обходиться дороже и уводить финансовые ресурсы за границу. Кроме того, такая зависимость «ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами».
До 1 сентября текущего года в России планируется запуск собственной «Национальной базы генетической информации».