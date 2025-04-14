США закрыли базы медицинских данных для российских ученных

Ограничение доступа к американским хранилищам данных может привести к повышению издержек и усложнению научно-исследовательские работы в России, сообщил эксперт изданию «Коммерсантъ». Младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев рассказал, что введенные ограничения приведут к тому, что РФ будет вынуждена закупать готовые зарубежные препараты, что будет обходиться дороже и уводить финансовые ресурсы за границу. Кроме того, такая зависимость «ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами».