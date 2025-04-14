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США закрыли базы медицинских данных для российских ученных

Ведомости

Национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, в том числе из России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

С 4 апреля текущего года NIH ограничил доступ к «хранилищам данных с контролируемым доступом» (Сontrolled-Access Data Repositories, CADR) для стран «вызывающих обеспокоенность». Помимо России, в список вошли Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.

Указано, что такое решение принято на основании исполнительного приказа 14117 и 28-го раздела Свода федеральных нормативных актов (часть 202). Указ подписал бывший президент США Джо Байден в феврале 2024 г. 

В данных базах данных хранится информация о гражданах США, страдающих наркоманией и алкоголизмом, а также имеющих онкологические и другие заболевания, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера. 

Ограничение доступа к американским хранилищам данных может привести к повышению издержек и усложнению научно-исследовательские работы в России, сообщил эксперт изданию «Коммерсантъ». Младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев рассказал, что введенные ограничения приведут к тому, что РФ будет вынуждена закупать готовые зарубежные препараты, что будет обходиться дороже и уводить финансовые ресурсы за границу. Кроме того, такая зависимость «ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами».

До 1 сентября текущего года в России планируется запуск собственной «Национальной базы генетической информации». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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