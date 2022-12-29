Путин подписал закон о создании единой базы генетической информации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в России Национальной базы генетической информации. О необходимости ее создания глава государства говорил еще в 2020 г., отметив, что успех в области генетических исследований зависит от цифровых технологий и доступа к массивам данных.
В соответствии с документом, под «генетической информацией» подразумевается последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот, а под «генетическими данными» – сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации.
Создание такое базы обусловлено обеспечением национальной безопасности, охраны жизни и здоровья населения. Обладателем информации в этой базе является Российская Федерация, ее заказчиком – Минобрнауки, а оператором – Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». В документе подчеркивается, что предоставление информации из этой базы органам власти, юрлицам и гражданам будет осуществляться в электронной форме и бесплатно.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.
Автором законопроекта, о котором ранее подробно писали «Ведомости», выступили председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.
Как отмечала ранее Гумерова, речь в законе идет не о геноме человека, а об «экономически востребованных генофондах растений, животных, микроорганизмов». Централизованное хранение генетической информации позволит обеспечить «инвентаризацию генофондов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала РФ, сформировать систему мониторинга за использованием генетических технологий», говорила она.