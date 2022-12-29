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Путин подписал закон о создании единой базы генетической информации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в России Национальной базы генетической информации. О необходимости ее создания глава государства говорил еще в 2020 г., отметив, что успех в области генетических исследований зависит от цифровых технологий и доступа к массивам данных.

В соответствии с документом, под «генетической информацией» подразумевается последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот, а под «генетическими данными» – сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации.

Создание такое базы обусловлено обеспечением национальной безопасности, охраны жизни и здоровья населения. Обладателем информации в этой базе является Российская Федерация, ее заказчиком – Минобрнауки, а оператором – Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». В документе подчеркивается, что предоставление информации из этой базы органам власти, юрлицам и гражданам будет осуществляться в электронной форме и бесплатно. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Автором законопроекта, о котором ранее подробно писали «Ведомости», выступили председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Как отмечала ранее Гумерова, речь в законе идет не о геноме человека, а об «экономически востребованных генофондах растений, животных, микроорганизмов». Централизованное хранение генетической информации позволит обеспечить «инвентаризацию генофондов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала РФ, сформировать систему мониторинга за использованием генетических технологий», говорила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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