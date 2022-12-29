Путин подписал закон о создании единой базы генетической информации

Создание такое базы обусловлено обеспечением национальной безопасности, охраны жизни и здоровья населения. Обладателем информации в этой базе является Российская Федерация, ее заказчиком – Минобрнауки, а оператором – Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». В документе подчеркивается, что предоставление информации из этой базы органам власти, юрлицам и гражданам будет осуществляться в электронной форме и бесплатно.