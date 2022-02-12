Мишустин распорядился выделить 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»
Правительство России выделило более 400 млн руб. на изучение генома штамма коронавируса «омикрон», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма выделяют из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора, сообщается на сайте кабмина. Деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Власти планируют исследовать не менее 57 200 проб.
«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – говорил Мишустин на заседании 2 февраля.
Распоряжение о выделении 400 400 000 руб. подписано председателем правительства 10 февраля. Контролировать использование средств будет Роспотребнадзор, ведомству предписано предоставить доклад до 15 февраля 2023 г., говорится в документе.
В России второй день подряд выявили более 200 000 случаев заболевания коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, положительный тест на инфекцию сдали 203 766 человек. Умерли от COVID-19 729 пациентов, полностью выздоровели 112 658 человек.