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Лавров не согласился с мнением Токаева по вопросу территориальной целостности

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не согласен с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла сохранение территориальной целостности государств, хотя Уставом ООН предусмотрено и право наций на самоопределение. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Токаев неоднократно утверждал, что несоблюдение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого числа новых государств, конфликтующих друг с другом. В частности, он говорил об этом в июне 2022 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда лидер Казахстана отметил, что два принципа Устава ООН – право на самоопределение и территориальная целостность – вступили в противоречие, и Казахстан вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте», – сказал Лавров в интервью.

По его словам, территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на территории страны.

«Нацисты в Киеве не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, не представляют тех детей, которых они мучили в Донбассе, убивали в Донбассе», – отметил министр.

21 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней, 24 февраля, он объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам Путина, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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