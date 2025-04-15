Лавров не согласился с мнением Токаева по вопросу территориальной целостности

21 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней, 24 февраля, он объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам Путина, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.