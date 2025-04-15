Лавров не согласился с мнением Токаева по вопросу территориальной целостности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не согласен с тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла сохранение территориальной целостности государств, хотя Уставом ООН предусмотрено и право наций на самоопределение. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
Токаев неоднократно утверждал, что несоблюдение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого числа новых государств, конфликтующих друг с другом. В частности, он говорил об этом в июне 2022 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда лидер Казахстана отметил, что два принципа Устава ООН – право на самоопределение и территориальная целостность – вступили в противоречие, и Казахстан вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.
«Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте», – сказал Лавров в интервью.
По его словам, территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на территории страны.
«Нацисты в Киеве не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, не представляют тех детей, которых они мучили в Донбассе, убивали в Донбассе», – отметил министр.
21 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней, 24 февраля, он объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам Путина, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.