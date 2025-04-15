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Лавров: между Россией и США нет окончательного согласия по Украине

Ведомости

Россия и США не достигли окончательного согласия по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», – добавил министр. Он также заявил, что со стороны Москвы «никаких секретов нет», упомянув условия президента РФ Владимира Путина в июне 2024 г.

14 июня 2024 г. Путин представил условия завершения российско-украинского конфликта. Согласно им, Россия готова немедленно прекратить боевые действия, если ВСУ начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. 

После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Также должно произойти полное снятие санкций с РФ, а Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

13 марта этого года Путин объявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но призвал учитывать нюансы для заключения мирного соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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