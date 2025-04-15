Лавров: между Россией и США нет окончательного согласия по Украине
Россия и США не достигли окончательного согласия по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», – добавил министр. Он также заявил, что со стороны Москвы «никаких секретов нет», упомянув условия президента РФ Владимира Путина в июне 2024 г.
14 июня 2024 г. Путин представил условия завершения российско-украинского конфликта. Согласно им, Россия готова немедленно прекратить боевые действия, если ВСУ начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Также должно произойти полное снятие санкций с РФ, а Киев должен отказаться от вступления в НАТО.
13 марта этого года Путин объявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но призвал учитывать нюансы для заключения мирного соглашения.