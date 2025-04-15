Парламент Сербии выбирает новое правительство
В Сербии идет заседание парламента, посвященное выборам нового правительства. Кандидат на пост премьер-министра профессор-эндокринолог Джуро Мацут выступил с заявлением и представил кандидатов на пост министров, пишет Blic.
Заседание началось в 10:00 по местному времени (11:00 мск). По данным издания, когда в зал парламента вошли кандидаты на пост министров нового правительства, депутаты правящей коалиции встретили их аплодисментами. Председатель парламента Ана Брнабич отметила, что в зале присутствуют 173 депутата. Отмечается, что часть оппозиции пропустит заседание по выборам нового правительства – речь о депутатах коалиции NADA, Демократической партии и «Экологического восстания».
Мацут в своей речи заявил, что первым делом он обратит внимание на работу системы образования. Кандидат в премьер-министры назвал протесты естественным проявлением молодежи, а лишение кого-либо права на образование – узурпацией.
14 апреля Мацут представил парламенту предложение по составу правительства Сербии. Согласно инициативе, в новое правительство республики войдет 31 член, треть из них составят новые министры. Вице-премьер Александр Вулин в этот список не попал.
28 января экс-премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку в связи с протестами из-за трагедии во втором по величине городе Сербии Нови-Саде. В ноябре 2024 г. на вокзале города обрушился навес, погибли 16 человек, в том числе дети.