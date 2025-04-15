Парламент Сербии выбирает новое правительство

Заседание началось в 10:00 по местному времени (11:00 мск). По данным издания, когда в зал парламента вошли кандидаты на пост министров нового правительства, депутаты правящей коалиции встретили их аплодисментами. Председатель парламента Ана Брнабич отметила, что в зале присутствуют 173 депутата. Отмечается, что часть оппозиции пропустит заседание по выборам нового правительства – речь о депутатах коалиции NADA, Демократической партии и «Экологического восстания».