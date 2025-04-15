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Парламент Сербии выбирает новое правительство

Ведомости

В Сербии идет заседание парламента, посвященное выборам нового правительства. Кандидат на пост премьер-министра профессор-эндокринолог Джуро Мацут выступил с заявлением и представил кандидатов на пост министров, пишет Blic.

Заседание началось в 10:00 по местному времени (11:00 мск). По данным издания, когда в зал парламента вошли кандидаты на пост министров нового правительства, депутаты правящей коалиции встретили их аплодисментами. Председатель парламента Ана Брнабич отметила, что в зале присутствуют 173 депутата. Отмечается, что часть оппозиции пропустит заседание по выборам нового правительства – речь о депутатах коалиции NADA, Демократической партии и «Экологического восстания».

Мацут в своей речи заявил, что первым делом он обратит внимание на работу системы образования. Кандидат в премьер-министры назвал протесты естественным проявлением молодежи, а лишение кого-либо права на образование – узурпацией.

14 апреля Мацут представил парламенту предложение по составу правительства Сербии. Согласно инициативе, в новое правительство республики войдет 31 член, треть из них составят новые министры. Вице-премьер Александр Вулин в этот список не попал.

28 января экс-премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку в связи с протестами из-за трагедии во втором по величине городе Сербии Нови-Саде. В ноябре 2024 г. на вокзале города обрушился навес, погибли 16 человек, в том числе дети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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