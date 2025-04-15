Bloomberg: США не присоединились к заявлению G7 по удару по Сумам
Вашингтон не осудил Россию в совместном со странами G7 заявлении об ударе по украинским Сумам 13 апреля, поскольку намерен продолжить переговоры с Москвой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, осуждающее атаку, поскольку она «работает над сохранением пространства для переговоров о мире», – говорится в материале.
Собеседники агентства рассказали, что Канада заявила союзникам о невозможности принять соответствующее заявление без поддержки США.
Две российские ракеты «Искандер-М» атаковали Сумы 13 апреля. В Минобороны РФ на следующий день заявили, что удар был нанесен по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Также ведомство обвинило Киев в размещении военных объектов в густонаселенных районах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил, что в Сумах на объекте, пораженном российским ударом, проходила встреча украинских военачальников с представителями стран НАТО.