Путин: в России есть риски торможения жилищного строительства
В России есть риски торможения жилищного строительства, ипотечное кредитование сжимается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета. Трансляцию мероприятия проводит Кремль.
Путин пояснил, что подобные риски присутствуют на фоне текущей конъюнктуры страны. В связи с этим он призвал к принятию оперативных мер для поддержания динамики развития отрасли.
Президент РФ также выразил обеспокоенность сжатием ипотечного кредитования и подчеркнул важность поддержки индивидуального жилищного строительства. Он назвал его важнейшим направлением, востребованным у россиян.
В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что на данном заседании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы ряда регионов – Москвы, Татарстана, Ненецкого автономного округа, Донецкой народной республики и др. Темой встречи станет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По данным Кремля, на встрече будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта.