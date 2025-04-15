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Путин: в России есть риски торможения жилищного строительства

Ведомости

В России есть риски торможения жилищного строительства, ипотечное кредитование сжимается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета. Трансляцию мероприятия проводит Кремль.

Путин пояснил, что подобные риски присутствуют на фоне текущей конъюнктуры страны. В связи с этим он призвал к принятию оперативных мер для поддержания динамики развития отрасли.

Президент РФ также выразил обеспокоенность сжатием ипотечного кредитования и подчеркнул важность поддержки индивидуального жилищного строительства. Он назвал его важнейшим направлением, востребованным у россиян. 

В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что на данном заседании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы ряда регионов – Москвы, Татарстана, Ненецкого автономного округа, Донецкой народной республики и др. Темой встречи станет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

По данным Кремля, на встрече будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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