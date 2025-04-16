В Госдуму внесли проект об изменении схемы выплат семьям погибших военных

В марте сенаторы внесли в Госдуму проект о сокращении до 15 дней срока предоставления единовременных выплат военнослужащим. Пояснительная записка гласит, что мера направлена на выплаты членам семьи погибшего военного (единовременная выплата составляет 3 млн руб.), военнослужащим, получившим травму (2 млн руб.), а также срочникам и призванным на военные сборы гражданам, получившим травму во время службы (1 млн руб.).