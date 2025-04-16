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В Госдуму внесли проект об изменении схемы выплат семьям погибших военных

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, исключающий погибшего военнослужащего из числа членов его семьи при расчете ежемесячной компенсации после его гибели. Таким образом размер выплаты увеличится, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что, согласно действующей норме, при определенных условиях каждый член семьи погибшего военного или инвалида, погибшего или умершего вследствие военных травм, получает ежемесячную денежную компенсацию. Она выплачивается посредством деления установленной законом суммы на количество членов семьи, в том числе самого погибшего военнослужащего.

«Это явный законодательный пробел, поскольку размер выплаты, причитающийся членам семьи, в таком случае автоматически уменьшается. Подобная несправедливость должна быть устранена», – написал Нилов.

В марте сенаторы внесли в Госдуму проект о сокращении до 15 дней срока предоставления единовременных выплат военнослужащим. Пояснительная записка гласит, что мера направлена на выплаты членам семьи погибшего военного (единовременная выплата составляет 3 млн руб.), военнослужащим, получившим травму (2 млн руб.), а также срочникам и призванным на военные сборы гражданам, получившим травму во время службы (1 млн руб.).

В декабре 2024 г. «Ведомости» сообщали, что военные в зоне спецоперации получают более чем 10 видов финансовой поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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