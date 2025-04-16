В Госдуму внесли проект об изменении схемы выплат семьям погибших военных
В Госдуму внесен законопроект, исключающий погибшего военнослужащего из числа членов его семьи при расчете ежемесячной компенсации после его гибели. Таким образом размер выплаты увеличится, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что, согласно действующей норме, при определенных условиях каждый член семьи погибшего военного или инвалида, погибшего или умершего вследствие военных травм, получает ежемесячную денежную компенсацию. Она выплачивается посредством деления установленной законом суммы на количество членов семьи, в том числе самого погибшего военнослужащего.
«Это явный законодательный пробел, поскольку размер выплаты, причитающийся членам семьи, в таком случае автоматически уменьшается. Подобная несправедливость должна быть устранена», – написал Нилов.
В марте сенаторы внесли в Госдуму проект о сокращении до 15 дней срока предоставления единовременных выплат военнослужащим. Пояснительная записка гласит, что мера направлена на выплаты членам семьи погибшего военного (единовременная выплата составляет 3 млн руб.), военнослужащим, получившим травму (2 млн руб.), а также срочникам и призванным на военные сборы гражданам, получившим травму во время службы (1 млн руб.).
В декабре 2024 г. «Ведомости» сообщали, что военные в зоне спецоперации получают более чем 10 видов финансовой поддержки.