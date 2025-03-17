Сенаторы предложили сократить сроки выплаты пособий военным

Сенаторы предложили сократить сроки выплаты пособий военнымДеньги будут перечислять в течение 15 дней, следует из законопроекта
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о сокращении срока предоставления единовременных выплат военнослужащим до 15 дней. Это следует из документов, направленных в нижнюю палату (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Мера направлена на выплаты членам семьи погибшего военного (единовременная выплата составляет 3 млн руб.), военнослужащим, получившим травму (2 млн руб.), а также срочникам и призванным на военные сборы гражданам, получившим травму во время службы (1 млн руб.), следует из пояснительной записки.
«Порядок перечисления средств определяет тот орган власти, в котором проходила служба, однако сроки установлены везде разные. Поэтому иногда бойцы и члены их семей сталкиваются с задержкой выплат», – написала заместитель председателя комитета верхней палаты по социальной политике Дарья Лантратова в Telegram.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 3 закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (№ 306-ФЗ) словами о том, что единовременные выплаты производятся не позднее 15 дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для принятия решения о выплатах и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления. Срок проведения указанной проверки не должен превышать 15 дней.
Инициативой также предлагается признать утратившими силу сроки предоставления выплат, установленных в приказах Минобороны, МЧС, СК, Генпрокуратуры, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ. Авторами проекта выступили сенаторы Владимир Якушев, Амыр Аргамаков, Василий Голубев, Игорь Кастюкевич, Алексей Кондратьев, Наталья Кушинова, Лариса Мельник, депутаты Дмитрий Вяткин, Андрей Красов, Александр Сидякин, Ярослав Нилов и др. Это первая инициатива данной группы.
15-ти дней достаточно для межведомственного взаимодействия и работы с документами и заявителем, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике и соавтор инициативы Инна Святенко. За этот срок не только возможно принять решение о выплатах, но и завершить проверку полноты поступивших документов и правильности их оформления, добавила сенатор.
«Ведомости» писали, что сейчас участники спецоперации получают более 10 видов финансовой поддержки. Средства могут автоматически перечисляться на карты, но порой требуется отдельно подать рапорт или написать заявление.
Военнослужащие получают единовременную денежную выплату при легком ранении в 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб. Размер единовременной выплаты при ранении, которое стало причиной инвалидности, составляет 4 млн руб. с учетом выплаты, сделанной по ранению. Ежемесячная компенсация по инвалидности с 1 января 2024 г. для инвалидов I группы составляет 22 900 руб. в месяц, для инвалидов II группы – 11 454 руб. в месяц и для инвалидов III группы – 4582 руб. в месяц.