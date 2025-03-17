Сенаторы предложили сократить сроки выплаты пособий военным

Военнослужащие получают единовременную денежную выплату при легком ранении в 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб. Размер единовременной выплаты при ранении, которое стало причиной инвалидности, составляет 4 млн руб. с учетом выплаты, сделанной по ранению. Ежемесячная компенсация по инвалидности с 1 января 2024 г. для инвалидов I группы составляет 22 900 руб. в месяц, для инвалидов II группы – 11 454 руб. в месяц и для инвалидов III группы – 4582 руб. в месяц.