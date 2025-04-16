ТАСС: Хинштейн выдвинется на выборы главы Курской области кандидатом от ЕР

Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря 2024 г. Хинштейн с 2016 по 2018 гг. был советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. До этого был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2003 по 2016 гг. В 2018 г. вновь избран депутатом нижней палаты VII созыва, в 2021 г. был избран депутатом VIII созыва и занимал должность председателя думского комитета по информационной политике.