ТАСС: Хинштейн выдвинется на выборы главы Курской области кандидатом от ЕР
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует участвовать в сентябрьских выборах главы региона как кандидат от партии «Единая Россия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональной партийной ячейке.
По сведениям источника, перед официальным выдвижением Хинштейну предстоит пройти процедуру праймериз. Согласно установленным правилам, участие в предварительном голосовании является обязательным этапом для всех кандидатов. Выдвижение может быть инициировано членами регионального политсовета или президиума генерального совета партии.
Кроме того, каждый кандидат обязан провести встречи не менее чем с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в регионе до утверждения своей кандидатуры.
Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря 2024 г. Хинштейн с 2016 по 2018 гг. был советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. До этого был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2003 по 2016 гг. В 2018 г. вновь избран депутатом нижней палаты VII созыва, в 2021 г. был избран депутатом VIII созыва и занимал должность председателя думского комитета по информационной политике.