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Bloomberg: США снизили требования к Украине по выплате долга до $100 млрд

Ведомости

США смягчили требования к Украине по возврату оказанной ей поддержки в ходе переговоров по экономической сделке между странами. Оценка американской помощи Киеву с начала украинского конфликта снижена с $300 млрд до примерно $100 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новая сумма близка к собственным оценкам Украины, составляющим более $90 млрд, отмечает агентство. В качестве компенсации за помощь, оказанную республике при экс-президенте США Джо Байдене, американская сторона требует от Киева заключения сделки о разделе прибыли от будущих украинских инвестпроектов, включая сферы добычи полезных ископаемых и инфраструктуры. Соглашение о партнерстве даст Вашингтону первоочередное право на прибыль, переводимую в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться США. Украина добивается более выгодных условий и не хочет признавать долгом прошлую помощь США.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры с США о полезных ископаемых. По его словам, переговоры также будут проходить до конца недели в онлайн- и офлайн-форматах, после чего команды с обеих сторон продемонстрируют, «что они наработали».

11 апреля делегация Украины посетила США для новых технических переговоров по соглашению о полезных ископаемых. The New York Times писала, что в новой версии американо-украинской сделки по полезным ископаемым снова отсутствуют упоминания гарантий безопасности для Киева. Отмечалось, что США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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