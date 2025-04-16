Bloomberg: США снизили требования к Украине по выплате долга до $100 млрд
США смягчили требования к Украине по возврату оказанной ей поддержки в ходе переговоров по экономической сделке между странами. Оценка американской помощи Киеву с начала украинского конфликта снижена с $300 млрд до примерно $100 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Новая сумма близка к собственным оценкам Украины, составляющим более $90 млрд, отмечает агентство. В качестве компенсации за помощь, оказанную республике при экс-президенте США Джо Байдене, американская сторона требует от Киева заключения сделки о разделе прибыли от будущих украинских инвестпроектов, включая сферы добычи полезных ископаемых и инфраструктуры. Соглашение о партнерстве даст Вашингтону первоочередное право на прибыль, переводимую в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться США. Украина добивается более выгодных условий и не хочет признавать долгом прошлую помощь США.
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил переговоры с США о полезных ископаемых. По его словам, переговоры также будут проходить до конца недели в онлайн- и офлайн-форматах, после чего команды с обеих сторон продемонстрируют, «что они наработали».
11 апреля делегация Украины посетила США для новых технических переговоров по соглашению о полезных ископаемых. The New York Times писала, что в новой версии американо-украинской сделки по полезным ископаемым снова отсутствуют упоминания гарантий безопасности для Киева. Отмечалось, что США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых.