Bloomberg: США снизили требования к Украине по выплате долга до $100 млрд

Новая сумма близка к собственным оценкам Украины, составляющим более $90 млрд, отмечает агентство. В качестве компенсации за помощь, оказанную республике при экс-президенте США Джо Байдене, американская сторона требует от Киева заключения сделки о разделе прибыли от будущих украинских инвестпроектов, включая сферы добычи полезных ископаемых и инфраструктуры. Соглашение о партнерстве даст Вашингтону первоочередное право на прибыль, переводимую в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться США. Украина добивается более выгодных условий и не хочет признавать долгом прошлую помощь США.