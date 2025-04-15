Зеленский заявил о положительных переговорах с американцами по недрам
Переговоры о полезных ископаемых между Украиной и США прошли положительно, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Он добавил, что переговоры в онлайн- и офлайн-форматах будут продолжаться до конца текущей недели. По его словам, после этого команды с обеих сторон покажут, «что они наработали».
12 апреля Reuters сообщал, что перспективы прорыва в переговорах между американцами и украинцами по вопросу природных ископаемых «невелики» из-за «антагонистической» атмосферы встречи. По словам источника издания, напряженность на переговорах в Вашингтоне вызвана последним проектом предложения администрации президента США Дональда Трампа, который является более обширным, чем первоначальная версия.
В новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева, сообщала 11 апреля The New York Times (NYT). США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.