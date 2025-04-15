Зеленский заявил о положительных переговорах с американцами по недрам

В новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева, сообщала 11 апреля The New York Times (NYT). США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.