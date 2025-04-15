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Зеленский заявил о положительных переговорах с американцами по недрам

Ведомости

Переговоры о полезных ископаемых между Украиной и США прошли положительно, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

Он добавил, что переговоры в онлайн- и офлайн-форматах будут продолжаться до конца текущей недели. По его словам, после этого команды с обеих сторон покажут, «что они наработали».

12 апреля Reuters сообщал, что перспективы прорыва в переговорах между американцами и украинцами по вопросу природных ископаемых «невелики» из-за «антагонистической» атмосферы встречи. По словам источника издания, напряженность на переговорах в Вашингтоне вызвана последним проектом предложения администрации президента США Дональда Трампа, который является более обширным, чем первоначальная версия.

В новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева, сообщала 11 апреля The New York Times (NYT). США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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