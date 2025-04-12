Reuters: атмосфера на переговорах Украины и США была «антагонистичной»
Американские и украинские чиновники встретились по вопросу доступа США к природным ископаемым Украины. Перспективы прорыва в переговорах были невелики, учитывая «антагонистическую» атмосферу встречи, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, напряженность на переговорах в Вашингтоне вызвана последним проектом предложения администрации президента США Дональда Трампа, который является более обширным, чем первоначальная версия.
«Переговорная среда очень антагонистична», – сказал источник, указав на «максималистский» проект, представленный администрацией Трампа. Представитель министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его «техническим по характеру».
Последний проект предусматривает предоставление США привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых и требует от Киева размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. Однако предлагаемая сделка не обеспечит гарантий безопасности Киева со стороны США. По словам источника, одним из «сюрпризов», обнаруженных украинской стороной в документе, было требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под контроль газопровод «Газпрома» через Украину в Европу.
Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.