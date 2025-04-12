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Reuters: атмосфера на переговорах Украины и США была «антагонистичной»

Ведомости

Американские и украинские чиновники встретились по вопросу доступа США к природным ископаемым Украины. Перспективы прорыва в переговорах были невелики, учитывая «антагонистическую» атмосферу встречи, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, напряженность на переговорах в Вашингтоне вызвана последним проектом предложения администрации президента США Дональда Трампа, который является более обширным, чем первоначальная версия.

«Переговорная среда очень антагонистична», – сказал источник, указав на «максималистский» проект, представленный администрацией Трампа. Представитель министерства финансов США подтвердил факт обсуждения, назвав его «техническим по характеру».

Последний проект предусматривает предоставление США привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых и требует от Киева размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. Однако предлагаемая сделка не обеспечит гарантий безопасности Киева со стороны США. По словам источника, одним из «сюрпризов», обнаруженных украинской стороной в документе, было требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под контроль газопровод «Газпрома» через Украину в Европу.

Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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