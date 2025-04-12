Reuters: атмосфера на переговорах Украины и США была «антагонистичной»

Последний проект предусматривает предоставление США привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых и требует от Киева размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. Однако предлагаемая сделка не обеспечит гарантий безопасности Киева со стороны США. По словам источника, одним из «сюрпризов», обнаруженных украинской стороной в документе, было требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под контроль газопровод «Газпрома» через Украину в Европу.