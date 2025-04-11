NYT: в новой сделке США и Украины по недрам нет упоминаний гарантий безопасности

По информации газеты, новый проект соглашения повторяет все условия, которые Вашингтон выдвигал ранее. В частности, Украина должна будет возместить США средства, которые она получила в виде военной и финансовой помощи с 2022 г. Также Киев должен будет отдавать половину прибыли по разработке природных ресурсов в фонд, контролируемый США. Американская сторона требует забирать всю прибыль из этого фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь, а также 4% годовых. Кроме того, фонд будет получать приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты в стране.