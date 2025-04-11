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NYT: в новой сделке США и Украины по недрам нет упоминаний гарантий безопасности

Ведомости

В новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева, сообщает The New York Times (NYT).

По информации газеты, новый проект соглашения повторяет все условия, которые Вашингтон выдвигал ранее. В частности, Украина должна будет возместить США средства, которые она получила в виде военной и финансовой помощи с 2022 г. Также Киев должен будет отдавать половину прибыли по разработке природных ресурсов в фонд, контролируемый США. Американская сторона требует забирать всю прибыль из этого фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь, а также 4% годовых. Кроме того, фонд будет получать приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты в стране.

11 апреля украинская делегация посетила США для очередного раунда технических переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики Украины Тарас Качка. В нее также вошли замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Днем ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение делегации просить США о равном распределении взносов, привлечении американских технологий для добычи ископаемых, а также о создании рабочих мест для украинцев.

Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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