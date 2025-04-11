NYT: в новой сделке США и Украины по недрам нет упоминаний гарантий безопасности
В новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева, сообщает The New York Times (NYT).
По информации газеты, новый проект соглашения повторяет все условия, которые Вашингтон выдвигал ранее. В частности, Украина должна будет возместить США средства, которые она получила в виде военной и финансовой помощи с 2022 г. Также Киев должен будет отдавать половину прибыли по разработке природных ресурсов в фонд, контролируемый США. Американская сторона требует забирать всю прибыль из этого фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь, а также 4% годовых. Кроме того, фонд будет получать приоритетное право на разработку месторождений полезных ископаемых и инвестиции в инфраструктурные проекты в стране.
11 апреля украинская делегация посетила США для очередного раунда технических переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики Украины Тарас Качка. В нее также вошли замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.
Днем ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение делегации просить США о равном распределении взносов, привлечении американских технологий для добычи ископаемых, а также о создании рабочих мест для украинцев.
Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.