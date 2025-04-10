Киев на переговорах с США по ископаемым попросит равного распределения взносов
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение делегации, которая отправилась на переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых, просить о равном распределении взносов. Об это сообщает издание «Зеркало недели».
По информации издания, помимо этого украинская сторона также будет просить США о привлечении американских технологий для добычи ископаемых, а также о создании рабочих мест для украинцев.
На переговорах украинскую делегацию возглавит замминистра экономики Украины Тарас Качка, сообщает издание. В нее также войдут замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.
7 апреля глава минэкономики Украины Юлия Свириденко в разговоре с Reuters рассказала, что на этой неделе украинская делегация посетит США для переговоров о новом проекте сделки по полезным ископаемым. По словам Свириденко, диалог отражает стратегические цели обеих сторон: «Мы стремимся к созданию прочного и прозрачного партнерства».
Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился его перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.