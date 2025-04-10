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Киев на переговорах с США по ископаемым попросит равного распределения взносов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение делегации, которая отправилась на переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых, просить о равном распределении взносов. Об это сообщает издание «Зеркало недели».

По информации издания, помимо этого украинская сторона также будет просить США о привлечении американских технологий для добычи ископаемых, а также о создании рабочих мест для украинцев.

На переговорах украинскую делегацию возглавит замминистра экономики Украины Тарас Качка, сообщает издание. В нее также войдут замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

7 апреля глава минэкономики Украины Юлия Свириденко в разговоре с Reuters рассказала, что на этой неделе украинская делегация посетит США для переговоров о новом проекте сделки по полезным ископаемым. По словам Свириденко, диалог отражает стратегические цели обеих сторон: «Мы стремимся к созданию прочного и прозрачного партнерства».

Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился его перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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