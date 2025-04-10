Киев на переговорах с США по ископаемым попросит равного распределения взносов

Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился его перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.