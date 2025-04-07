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Украинская делегация на этой неделе проведет переговоры с США по недрам

Ведомости

На этой неделе украинская делегация посетит США для переговоров о новом проекте сделки по полезным ископаемым. Информацию подтвердила глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко в разговоре с Reuters.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа предложила расширенную версию сделки, которую Киев рассматривает в последние дни. По словам Свириденко, диалог отражает стратегические цели обеих сторон: «Мы стремимся к созданию прочного и прозрачного партнерства».

«В состав украинской делегации в Вашингтоне войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов», – добавила она.

Предыдущая попытка заключить соглашение о редкоземельных металлах провалилась в конце февраля. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом завершился перепалкой с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и самим Трампом. После этого глава Украины уехал, подписание документа не состоялось.

5 апреля глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Зеленский сорвал «самую простую сделку в мире». А 30 марта появились данные о возможном ухудшении условий соглашения для Киева. Документ теперь может содержать пункт о бессрочном праве Вашингтона на доходы от почти всех украинских ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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