Украинская делегация на этой неделе проведет переговоры с США по недрам

5 апреля глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Зеленский сорвал «самую простую сделку в мире». А 30 марта появились данные о возможном ухудшении условий соглашения для Киева. Документ теперь может содержать пункт о бессрочном праве Вашингтона на доходы от почти всех украинских ресурсов.