Украинская делегация на этой неделе проведет переговоры с США по недрам
На этой неделе украинская делегация посетит США для переговоров о новом проекте сделки по полезным ископаемым. Информацию подтвердила глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко в разговоре с Reuters.
Ранее администрация американского президента Дональда Трампа предложила расширенную версию сделки, которую Киев рассматривает в последние дни. По словам Свириденко, диалог отражает стратегические цели обеих сторон: «Мы стремимся к созданию прочного и прозрачного партнерства».
«В состав украинской делегации в Вашингтоне войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов», – добавила она.
Предыдущая попытка заключить соглашение о редкоземельных металлах провалилась в конце февраля. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом завершился перепалкой с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и самим Трампом. После этого глава Украины уехал, подписание документа не состоялось.
5 апреля глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Зеленский сорвал «самую простую сделку в мире». А 30 марта появились данные о возможном ухудшении условий соглашения для Киева. Документ теперь может содержать пункт о бессрочном праве Вашингтона на доходы от почти всех украинских ресурсов.