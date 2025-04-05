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Глава минфина США: Зеленский сорвал самую простую сделку в мире

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля разрушил самую легкую сделку в мире. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Потом он попал в Овальный кабинет и все разрушил. Казалось бы, это должно было быть самой простой вещью в мире. Ему нужно было прийти, провести пресс-конференцию. У нас должен был быть приватный ланч», – отметил Бессент.

Он уточнил, что Зеленский до этого сам пообещал заключить соглашение и в Белом доме все было подготовлено для этого.

28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Планировалось, что лидеры подпишут соглашение о добыче редкоземельных металлов. Во время первой половины мероприятия Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а подписание документа не состоялось.

5 апреля Financial Times сообщила, что Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по получению прибыли от украинских активов. Расследование началось после того, как 26 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк разместил подробности нового проекта соглашения после получения его копии. По информации Железняка, к соглашению с США по получению доходов от ресурсов в нынешней редакции относятся не только критические минералы и редкоземельные металлы, но все полезные ископаемые на Украине, включая нефть и газ. При этом в документе не последовало даже «намеков» на предоставление гарантий безопасности в ответ на сделку от Вашингтоне. 28 марта Зеленский официально отверг проект и назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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