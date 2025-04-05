Глава минфина США: Зеленский сорвал самую простую сделку в мире

5 апреля Financial Times сообщила, что Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по получению прибыли от украинских активов. Расследование началось после того, как 26 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк разместил подробности нового проекта соглашения после получения его копии. По информации Железняка, к соглашению с США по получению доходов от ресурсов в нынешней редакции относятся не только критические минералы и редкоземельные металлы, но все полезные ископаемые на Украине, включая нефть и газ. При этом в документе не последовало даже «намеков» на предоставление гарантий безопасности в ответ на сделку от Вашингтоне. 28 марта Зеленский официально отверг проект и назвал его совершенно другим документом по сравнению с вариантами, которые рассматривались ранее.