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FT: чиновников Украины проверят на полиграфе из-за утечки деталей сделки с США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил службе безопасности Украины (СБУ) расследовать утечку информации о последнем предложении США по получению прибыли от украинских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников. Расследование включает в себя проверку на полиграфе.

Расследование проводится на фоне обострения отношений между Киевом и администрацией президента США Дональда Трампа из-за условий предлагаемой сделки по критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам.

Украинские чиновники заявляют, что они были застигнуты врасплох масштабом последних требований США и считают политически неприемлемыми некоторые части предложения Вашингтона о получении прибыли от инфраструктуры их страны.

Расследование началось после того, как 26 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк (оппозиционная фракция «Голос») опубликовал подробности проекта соглашения, заявив, что получил его копию. По данным Железняка, согласно этому документу, к сделке с США по получению доходов от ресурсов в нынешней редакции относятся уже не только критические минералы и редкоземельные металлы, но все полезные ископаемые на территории Украины, включая нефть и газ, вне зависимости от того, идет ли речь о старых или новых месторождениях. При этом даже «намеков» на предоставление гарантий безопасности в ответ на соглашение от США не последовало.

Газета Financial Times также получила документ и на следующий день опубликовала его содержание.

Зеленский заявил 28 марта, что считает «странным» утечку документа. «Мне интересно, кто передает эту информацию», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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