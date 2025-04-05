FT: чиновников Украины проверят на полиграфе из-за утечки деталей сделки с США

Расследование началось после того, как 26 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк (оппозиционная фракция «Голос») опубликовал подробности проекта соглашения, заявив, что получил его копию. По данным Железняка, согласно этому документу, к сделке с США по получению доходов от ресурсов в нынешней редакции относятся уже не только критические минералы и редкоземельные металлы, но все полезные ископаемые на территории Украины, включая нефть и газ, вне зависимости от того, идет ли речь о старых или новых месторождениях. При этом даже «намеков» на предоставление гарантий безопасности в ответ на соглашение от США не последовало.