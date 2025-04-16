Белый дом рассказал о пошлинах на импорт из Китая до 245%

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, против КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф. Китай анонсировал ответные пошлины на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила до 84% тарифы на американские товары. После этого Трамп повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай нарастил ответные пошлины на импорт из США до 125%.