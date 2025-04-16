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Белый дом рассказал о пошлинах на импорт из Китая до 245%

Ведомости

Китай столкнулся с пошлинами в 245% на экспорт в США на фоне обострения торгового противостояния между странами. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В Белом доме напомнили, что в апреле Трамп ввел пошлины в размере 10% против большинства стран и индивидуальные повышенные тарифы для государств, с которыми у США самый большой торговый дефицит. Впоследствии более 75 стран провели переговоры с Вашингтоном, чтобы урегулировать ситуацию и заключить новые сделки. На фоне этих обсуждений введение индивидуальных тарифов было приостановлено для всех стран, за исключением Китая, который принял ответные меры, указывается в сообщении.

12 апреля The New York Times писала, что американские пошлины в размере 245% уже действуют на ряд китайских товаров, в частности, шприцы и иглы.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, против КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф. Китай анонсировал ответные пошлины на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила до 84% тарифы на американские товары. После этого Трамп повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай нарастил ответные пошлины на импорт из США до 125%.

16 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа хочет убедить власти более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров. По данным газеты, американские чиновники намерены попросить другие страны запретить КНР перевозить товары через их территории, не позволять компаниям из Китая размещаться у них для обхода тарифов и не принимать дешевые китайские промышленные товары в свои экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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