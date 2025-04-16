Лавров назвал Россию одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности
Российская сторона добросовестно выполняет обязательства по контрактам и находится в числе основных гарантов продовольственной безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов страны при министерстве. Его слова передает ТАСС.
Министр также сообщил, что активная работа регионов страны способствует укреплению позиций России на внешних агрорынках, а также углублению сотрудничества с государствами мирового большинства.
12 апреля Лавров принял участие в Анталийском дипломатическом форуме. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее рассказала, что в рамках мероприятия ожидается выступление Лаврова и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Позже она сообщила, что в рамках форума он также обсудит тему украинского кризиса.