Лавров назвал Россию одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности

12 апреля Лавров принял участие в Анталийском дипломатическом форуме. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее рассказала, что в рамках мероприятия ожидается выступление Лаврова и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Позже она сообщила, что в рамках форума он также обсудит тему украинского кризиса.