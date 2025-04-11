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Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, сообщают «РИА Новости».

О планах Лаврова посетить форум 9 апреля сообщала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В рамках мероприятия ожидается выступление Лаврова и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Также пройдет обсуждение ключевых аспектов международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.

Позже она рассказала, что в рамках форума Лавров также обсудит тему украинского кризиса. Она уточнила, что программа встреч главы МИДа находится на стадии формирования, но уже известно, что она будет насыщенной. По информации официального представителя министерства, ситуация на Украине будет обсуждаться на каждой из этих встреч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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