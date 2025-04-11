Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме

Позже она рассказала, что в рамках форума Лавров также обсудит тему украинского кризиса. Она уточнила, что программа встреч главы МИДа находится на стадии формирования, но уже известно, что она будет насыщенной. По информации официального представителя министерства, ситуация на Украине будет обсуждаться на каждой из этих встреч.