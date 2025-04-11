Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, сообщают «РИА Новости».
О планах Лаврова посетить форум 9 апреля сообщала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В рамках мероприятия ожидается выступление Лаврова и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами.
Также пройдет обсуждение ключевых аспектов международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.
Позже она рассказала, что в рамках форума Лавров также обсудит тему украинского кризиса. Она уточнила, что программа встреч главы МИДа находится на стадии формирования, но уже известно, что она будет насыщенной. По информации официального представителя министерства, ситуация на Украине будет обсуждаться на каждой из этих встреч.