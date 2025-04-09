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Лавров на форуме в Турции планирует обсуждать украинскую тематику

Встреча глав МИД РФ и стран Центральной Азии пройдет 11 апреля
Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит тему украинского кризиса в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что программа встреч главы МИДа находится на стадии формирования, но уже известно что она будет насыщенной. По информации официального представителя министерства, ситуация на Украине будет обсуждаться на каждой из этих встреч.

Захарова рассказала, что информации о том, будет ли проводиться встреча исключительно по этой теме, у нее нет. Обращений со стороны Украины о встрече Лаврова с его коллегой Андреем Сибигой также не поступало.

В ходе брифинга 9 апреля Захарова также рассказала, что Лавров примет участие в восьмой встрече глав МИД РФ и стран Центральной Азии 11 апреля. По ее словам, на мероприятии запланировано обсуждение широкого круга наиболее актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате.

На следующий день Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме по предложению министра иностранных дел страны Хакана Фидана. Во время мероприятия ожидается выступление главы российского МИДа и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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