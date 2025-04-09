Захарова: Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД Центральной Азии

7 апреля Лавров встретился в Москве с главами дипломатических миссий ряда стран Евразии, аккредитованными в России. Глава МИД РФ дал оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии, констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности и указал на опасные действия стран НАТО. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии. Во время дискуссии обсуждались и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику диалога России и США, а также урегулирования на Украине.