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Захарова: Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД Центральной Азии

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие в восьмой встрече глав МИД РФ и стран Центральной Азии. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, на мероприятии запланировано обсуждение широкого круга наиболее актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате.

На следующий день Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме по предложению министра иностранных дел страны Хакана Фидана. Во время мероприятия ожидается выступление главы российского МИДа и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.

14 апреля в Москве министр иностранных дел РФ примет участие в третьей встрече национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН.

7 апреля Лавров встретился в Москве с главами дипломатических миссий ряда стран Евразии, аккредитованными в России. Глава МИД РФ дал оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии, констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности и указал на опасные действия стран НАТО. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии. Во время дискуссии обсуждались и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику диалога России и США, а также урегулирования на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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