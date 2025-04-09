Захарова: Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД Центральной Азии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие в восьмой встрече глав МИД РФ и стран Центральной Азии. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, на мероприятии запланировано обсуждение широкого круга наиболее актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате.
На следующий день Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме по предложению министра иностранных дел страны Хакана Фидана. Во время мероприятия ожидается выступление главы российского МИДа и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами.
14 апреля в Москве министр иностранных дел РФ примет участие в третьей встрече национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН.
7 апреля Лавров встретился в Москве с главами дипломатических миссий ряда стран Евразии, аккредитованными в России. Глава МИД РФ дал оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии, констатировал кризис концепции евроатлантической безопасности и указал на опасные действия стран НАТО. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии. Во время дискуссии обсуждались и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику диалога России и США, а также урегулирования на Украине.