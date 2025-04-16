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Путин проведет совещание по вопросам развития космонавтики в России

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Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию космической отрасли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет достаточно представительное совещание, там в открытом режиме по понятным причинам будет только выступление Путина», – пояснил представитель Кремля.

В совещании примут участие представители всех ведомств, имеющих отношение к космической отрасли. По словам Пескова, тема будет обсуждаться сложная, но необходимая для России.

Также у президента сегодня запланировано много встреч и мероприятий непубличного характера.

12 апреля сообщалось, что в России сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий. Их производственные возможности позволяют создавать до 30 ракет-носителей. Важный момент в том, что с 2018 г. у нас продолжается серия безаварийных пусков. Все запуски в РФ осуществляются с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Плесецк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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