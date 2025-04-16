Путин проведет совещание по вопросам развития космонавтики в России
Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию космической отрасли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет достаточно представительное совещание, там в открытом режиме по понятным причинам будет только выступление Путина», – пояснил представитель Кремля.
В совещании примут участие представители всех ведомств, имеющих отношение к космической отрасли. По словам Пескова, тема будет обсуждаться сложная, но необходимая для России.
Также у президента сегодня запланировано много встреч и мероприятий непубличного характера.
12 апреля сообщалось, что в России сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий. Их производственные возможности позволяют создавать до 30 ракет-носителей. Важный момент в том, что с 2018 г. у нас продолжается серия безаварийных пусков. Все запуски в РФ осуществляются с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Плесецк».