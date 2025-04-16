Путин проведет совещание по вопросам развития космонавтики в России

12 апреля сообщалось, что в России сейчас работают 115 связанных с космосом предприятий. Их производственные возможности позволяют создавать до 30 ракет-носителей. Важный момент в том, что с 2018 г. у нас продолжается серия безаварийных пусков. Все запуски в РФ осуществляются с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Плесецк».