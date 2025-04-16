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/ Политика

В США закрыли центр госдепа по борьбе с дезинформацией

Ведомости

Власти США ликвидируют Центр противодействия иностранным манипуляциям с информацией и вмешательству (R/FIMI). Это единственное подразделение госдепартамента, занимавшееся мониторингом и борьбой с дезинформацией иностранных государств. Об этом сообщил MIT Technology Review со ссылкой на источники в ведомстве.

Кроме того, заместитель госсекретаря Даррен Битти объявил об увольнении всех оставшихся сотрудников.

R/FIMI ранее отслеживал иностранные информационные операции и занимался проектами по выявлению дипфейков, а также, как сообщается, разоблачением кампаний российской пропаганды, включая антивоенные нарративы в Латинской Америке. Закрытие центра происходит на фоне давления со стороны консервативных кругов США, критикующих подобные структуры за якобы политическую ангажированность.

Эксперты предупреждают, что упразднение центра происходит в момент усиления дезинформационной активности со стороны России, Китая и Ирана.

На этой неделе национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, в том числе из России.

С 4 апреля NIH ограничил доступ к «хранилищам данных с контролируемым доступом» (Сontrolled-Access Data Repositories, CADR) для стран, «вызывающих обеспокоенность». Помимо России в список вошли Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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