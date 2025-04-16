В США закрыли центр госдепа по борьбе с дезинформацией
Власти США ликвидируют Центр противодействия иностранным манипуляциям с информацией и вмешательству (R/FIMI). Это единственное подразделение госдепартамента, занимавшееся мониторингом и борьбой с дезинформацией иностранных государств. Об этом сообщил MIT Technology Review со ссылкой на источники в ведомстве.
Кроме того, заместитель госсекретаря Даррен Битти объявил об увольнении всех оставшихся сотрудников.
R/FIMI ранее отслеживал иностранные информационные операции и занимался проектами по выявлению дипфейков, а также, как сообщается, разоблачением кампаний российской пропаганды, включая антивоенные нарративы в Латинской Америке. Закрытие центра происходит на фоне давления со стороны консервативных кругов США, критикующих подобные структуры за якобы политическую ангажированность.
Эксперты предупреждают, что упразднение центра происходит в момент усиления дезинформационной активности со стороны России, Китая и Ирана.
На этой неделе национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, в том числе из России.
С 4 апреля NIH ограничил доступ к «хранилищам данных с контролируемым доступом» (Сontrolled-Access Data Repositories, CADR) для стран, «вызывающих обеспокоенность». Помимо России в список вошли Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.