В США закрыли центр госдепа по борьбе с дезинформацией

Власти США ликвидируют Центр противодействия иностранным манипуляциям с информацией и вмешательству (R/FIMI). Это единственное подразделение госдепартамента, занимавшееся мониторингом и борьбой с дезинформацией иностранных государств. Об этом сообщил MIT Technology Review со ссылкой на источники в ведомстве.