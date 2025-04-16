ФСБ по запросу Сербии нашла признаки провокации на митинге 15 марта в Белграде

Эксперты также зафиксировали синхронные действия участников митинга, в том числе одновременное использование телефонов в качестве сигналов, что может указывать на централизованную координацию. В центре беспорядков находилась группа агрессивных лиц, которые, по данным ФСБ, имитировали воздействие спецсредств и организовали провокации, в частности, применение пиротехники перед машиной скорой помощи.