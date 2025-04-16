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/ Политика

ФСБ по запросу Сербии нашла признаки провокации на митинге 15 марта в Белграде

Ведомости

ФСБ России по запросу агентства безопасности и информации Сербии провела анализ событий, произошедших 15 марта в Белграде, и пришла к выводу, что акции носили признаки заранее срежиссированной провокации. Отчет опубликован на сайте агенства.

В частности, не подтвердилось применение полицией акустических излучателей – технические испытания показали, что устройства не способны вызывать заявленные эффекты, а видео- и аудиозаписи не содержат следов манипуляций.

Эксперты также зафиксировали синхронные действия участников митинга, в том числе одновременное использование телефонов в качестве сигналов, что может указывать на централизованную координацию. В центре беспорядков находилась группа агрессивных лиц, которые, по данным ФСБ, имитировали воздействие спецсредств и организовали провокации, в частности, применение пиротехники перед машиной скорой помощи.

Важной особенностью, отмечает агентство, были синхронные действия протестующих. Например, толпа, прежде чем разбегаться, одновременно опускала руки с включенными фонариками на телефонах. Этот факт свидетельствует о том, что организаторы в толпе могли получить условный сигнал по телефону.

15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД Сербии, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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