ФСБ по запросу Сербии нашла признаки провокации на митинге 15 марта в Белграде
ФСБ России по запросу агентства безопасности и информации Сербии провела анализ событий, произошедших 15 марта в Белграде, и пришла к выводу, что акции носили признаки заранее срежиссированной провокации. Отчет опубликован на сайте агенства.
В частности, не подтвердилось применение полицией акустических излучателей – технические испытания показали, что устройства не способны вызывать заявленные эффекты, а видео- и аудиозаписи не содержат следов манипуляций.
Эксперты также зафиксировали синхронные действия участников митинга, в том числе одновременное использование телефонов в качестве сигналов, что может указывать на централизованную координацию. В центре беспорядков находилась группа агрессивных лиц, которые, по данным ФСБ, имитировали воздействие спецсредств и организовали провокации, в частности, применение пиротехники перед машиной скорой помощи.
Важной особенностью, отмечает агентство, были синхронные действия протестующих. Например, толпа, прежде чем разбегаться, одновременно опускала руки с включенными фонариками на телефонах. Этот факт свидетельствует о том, что организаторы в толпе могли получить условный сигнал по телефону.
15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики президента Сербии Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД Сербии, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.