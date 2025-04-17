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/ Политика

Захарова назвала безумным план размещения миротворцев на Украине

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала план Франции и Великобритании по размещению «многонационального миротворческого контингента» на территории Украины, назвав его безумным. Соответствующее заявление она сделала на брифинге.

По словам дипломата, несмотря на усилия ключевых сторонников этой инициативы – Великобритании и Франции, – привлечь к ней широкую поддержку не удается.

«Судя по информации СМИ, к этой авантюре <...> готовы присоединиться только такие же оголтелые русофобы из прибалтийских государств», – сказала Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что ее слова касаются действующих режимов. А сами народы этих стран, по ее словам, часто не осведомлены о том, какие решения принимаются их руководством.

10 апреля издание Politico сообщило, что Киев направил западным партнерам так называемый «список желаний», включающий запросы по размещению миротворцев. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявлял, что около 10 государств рассматривают возможность отправки своих военнослужащих для участия в миссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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