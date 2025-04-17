Захарова назвала безумным план размещения миротворцев на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала план Франции и Великобритании по размещению «многонационального миротворческого контингента» на территории Украины, назвав его безумным. Соответствующее заявление она сделала на брифинге.
По словам дипломата, несмотря на усилия ключевых сторонников этой инициативы – Великобритании и Франции, – привлечь к ней широкую поддержку не удается.
«Судя по информации СМИ, к этой авантюре <...> готовы присоединиться только такие же оголтелые русофобы из прибалтийских государств», – сказала Захарова.
Представитель МИДа подчеркнула, что ее слова касаются действующих режимов. А сами народы этих стран, по ее словам, часто не осведомлены о том, какие решения принимаются их руководством.
10 апреля издание Politico сообщило, что Киев направил западным партнерам так называемый «список желаний», включающий запросы по размещению миротворцев. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявлял, что около 10 государств рассматривают возможность отправки своих военнослужащих для участия в миссии.