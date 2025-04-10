Politico: Украина передала Западу «список желаний» по размещению миротворцев

5 апреля президент Финляндии Александер Стубб заявил, что тема отправки военных на Украину превратилась в символическую дискуссию, которая отклонилась от курса. Он добавил, что европейские сухопутные войска насчитывали бы от 20 000 до 60 000 военных, что не имело бы большого значения.