Politico: Украина передала Западу «список желаний» по размещению миротворцев
Украина направила западным партнерам «список желаний», касающийся размещения на своей территории миротворческих сил. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на украинских политиков.
В частности, на Украине рассчитывают на постоянное присутствие иностранных войск. Politico отмечает, что это особенно важно для Киева в условиях, когда США и другие страны отклоняют идею вступления Украины в НАТО.
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что около десяти стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. При этом Киев имеет четкое представление о том, как должна быть организована такая миссия.
«Мы прекрасно понимаем, что для принятия таких решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющих. Только после этого мы сможем двигаться дальше», – подчеркнул Палиса.
5 апреля президент Финляндии Александер Стубб заявил, что тема отправки военных на Украину превратилась в символическую дискуссию, которая отклонилась от курса. Он добавил, что европейские сухопутные войска насчитывали бы от 20 000 до 60 000 военных, что не имело бы большого значения.