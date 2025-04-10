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Politico: Украина передала Западу «список желаний» по размещению миротворцев

Ведомости

Украина направила западным партнерам «список желаний», касающийся размещения на своей территории миротворческих сил. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на украинских политиков.

В частности, на Украине рассчитывают на постоянное присутствие иностранных войск. Politico отмечает, что это особенно важно для Киева в условиях, когда США и другие страны отклоняют идею вступления Украины в НАТО.

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что около десяти стран рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. При этом Киев имеет четкое представление о том, как должна быть организована такая миссия.

«Мы прекрасно понимаем, что для принятия таких решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющих. Только после этого мы сможем двигаться дальше», – подчеркнул Палиса.

5 апреля президент Финляндии Александер Стубб заявил, что тема отправки военных на Украину превратилась в символическую дискуссию, которая отклонилась от курса. Он добавил, что европейские сухопутные войска насчитывали бы от 20 000 до 60 000 военных, что не имело бы большого значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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