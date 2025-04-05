Стубб заявил об отклонении от курса идеи об отправке военных на Украину

В этот же день на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на украинской территории, при нападении смогут дать «военный ответ». По его словам, миротворческие силы не будут размещаться на линии фронта и их цель не заключается в конфликте с российскими силами.