Стубб заявил об отклонении от курса идеи об отправке военных на Украину
Тема отправки военных на Украину превратилась в символическую дискуссию, которая отклонилась от курса. Об этом заявил газете Die Welt президент Финляндии Александер Стубб.
«Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украине. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке», – уточнил Стубб (цитата по ТАСС).
Он добавил, что европейские сухопутные войска насчитывали бы от 20 000 до 60 000 военных, что не имело бы большого значения. По мнению финского президента, наибольшая ответственность лежит на Украине и ее военных, а гарантии безопасности Киеву должны предоставить в Вашингтоне. Единственной возможностью достигнуть долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта, заключил Стубб.
27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающих возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем участвовали лидеры стран Евросоюза и Канады.
В этот же день на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на украинской территории, при нападении смогут дать «военный ответ». По его словам, миротворческие силы не будут размещаться на линии фронта и их цель не заключается в конфликте с российскими силами.