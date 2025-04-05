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Стубб заявил об отклонении от курса идеи об отправке военных на Украину

Ведомости

Тема отправки военных на Украину превратилась в символическую дискуссию, которая отклонилась от курса. Об этом заявил газете Die Welt президент Финляндии Александер Стубб.

«Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украине. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке», – уточнил Стубб (цитата по ТАСС).

Он добавил, что европейские сухопутные войска насчитывали бы от 20 000 до 60 000 военных, что не имело бы большого значения. По мнению финского президента, наибольшая ответственность лежит на Украине и ее военных, а гарантии безопасности Киеву должны предоставить в Вашингтоне. Единственной возможностью достигнуть долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта, заключил Стубб.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающих возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем участвовали лидеры стран Евросоюза и Канады.

В этот же день на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на украинской территории, при нападении смогут дать «военный ответ». По его словам, миротворческие силы не будут размещаться на линии фронта и их цель не заключается в конфликте с российскими силами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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