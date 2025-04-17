Песков: Путин предметно не обсуждал с эмиром Катара ситуацию на Украине

17 апреля Путин провел переговоры с Аль Тани. В начале беседы глава государства заметил, что отношения России и Катара укрепляются: Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти», а через РФПИ в Россию инвестировано порядка $1 млрд. Аль Тани указал, что контакты между странами всегда сохранялись, в частности на уровне руководителей ведомств. Эмир отметил сотрудничество в сфере здравоохранения, в производстве лекарственных препаратов, культуре и спорте.