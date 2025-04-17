Песков: Путин предметно не обсуждал с эмиром Катара ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин предметно не обсуждал с эмиром Катара Тамимом Аль Тани ситуацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Упоминалась роль Катара в гуманитарных обменах. Упоминалась и была дана высокая высокая оценка с российской стороны», – уточнил представитель Кремля.
17 апреля Путин провел переговоры с Аль Тани. В начале беседы глава государства заметил, что отношения России и Катара укрепляются: Катар является одним из ключевых партнеров «Роснефти», а через РФПИ в Россию инвестировано порядка $1 млрд. Аль Тани указал, что контакты между странами всегда сохранялись, в частности на уровне руководителей ведомств. Эмир отметил сотрудничество в сфере здравоохранения, в производстве лекарственных препаратов, культуре и спорте.
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом 17 апреля. Песков говорил, что его беседа с Путиным пройдет в узком составе. После этого последуют переговоры в формате официального завтрака и церемония обмена подписанными документами. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что стороны также обменяются мнениями по конфликту на Украине.